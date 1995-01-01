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    Sky Sports: «Ливерпуль» и «МЮ» ведут переговоры с клубами о создании европейской Премьер-лиги под эгидой ФИФА

    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают создание нового турнира с крупнейшими клубами Европы, сообщает Sky Sports. Турнир под названием «европейская Премьер-лига» может стартовать в 2022 году.

    На финансирование европейской Премьер-лиги нужно 6 миллиардов долларов, ведутся переговоры с инвесторами. ФИФА участвовала в разработке формата турнира, который, как ожидается, будет включать до 18 команд.

    «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» близки к тому, чтобы согласиться на участие в новом турнире. Также ведутся переговоры с клубами из Франции, Германии, Италии и Испании.

    Формат турнира предполагает игры дома и на выезде в течение европейского сезона. Лучшие команды сыграют в плей-офф.

    • В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. Планировалось, что в нее войдут минимум 11 команд – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Бавария».
    • Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии9
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      Рейтинг: +42467

      portero 20 минут назад

      хотят много денег, надеюсь провалится их проект , шоу проект.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      rLt_Ortriwar 24 минуты назад

      Милан там за былые заслуги?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1626

      ФК Пупсик 33 минуты назад

      Надо суперлигу сделать из 28 команд, и Зенит туда включить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      Бомбардиръ 37 минут назад

      Футбольную касту себе сколотить задумали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10313

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Давно пора и лига как раз избавиться от мусора в лицах команд из России, Казахстана, Венгрии и т.д., которые тупа занимают чужие места при этом ничего не показывая в плане игра, а тупое стоялово и ожидание контратаки на которое даже смотреть противно, а это еще показывают по ТВ вместе условного матча например из другой группы БД-Лацио

      1
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      ...
      Рейтинг: +24

      AlexandrCSKA > Skull_Boy 23 минуты назад

      а как играть с командами у которых один игрок дороже чем вся страна? такие умные млять, команды ниже уровнем всегда играют от автобуса, даже такой монстр как Атлетико играет автобусом, но тебе виднее с дома то

      2
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      Рейтинг: +90

      Руслан ДСЛЦЗ 51 минуту назад

      это убьёт смысл и суть лиги чемпионов и местные чемпионаты

      2
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      Рейтинг: +3964

      NewLife 52 минуты назад

      Это правильно, чтобы голубки с Невы избежали позора.

      2
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      Рейтинг: +11683

      Garrincha58 59 минут назад

      бабло решает всё

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