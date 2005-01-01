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    Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом»

    «Аталанта» назвала заявку на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом». Полузащитник Алексей Миранчук попал в список из 22 игроков, которые отправляются в Данию.

    Вратари: Радунович, Росси, Спортьелло.

    Защитники: Толой, Паломино, Гозенс, Ромеро, Джимсити, Мохика, Депаоли, Хатебур, Руджери.

    Полузащитники: Фройлер, де Рон, Пессина, Миранчук, Пашалич, Иличич.

    Нападающие: Ламмерс, Муриэль, Гомес, Сапата.

    • Матч «Мидтьюлланд» — «Аталанта» пройдет 21 октября, начало — в 22.00 мск.
    • Российский хавбек входил в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи» (1:4), но на поле не появился.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Аталанты»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2175

      Puddle 1 час назад

      Вот сидел бы в Локо, играл в основе всегда, забивал, признавался бы лучшим игроком, драл хряков.... На кой ему продавливать лавку в итальянском средняке?

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      Рейтинг: +1222

      Romantic2010 > Puddle 4 минуты назад

      Где он лавку продавливает? ну где б...? впервые в заявку на матч попал после травмы в прошлой игре. Вы там ку ку?

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      Рейтинг: +2721

      mamba9090909 1 час назад

      В заявки то он попадает, а вот на поле его не выпускают.

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      Рейтинг: +353

      dragoon000320 > mamba9090909 1 час назад

      всему свое время надеюсь)

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      Рейтинг: +1222

      Romantic2010 > mamba9090909 5 минут назад

      Я в шоке от таких комментариев. Впервые в заявку попал на прошлый матч. И комментарий такой - в заявки попадает, а на поле не выпускают. Что в головах у подобных?

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      Рейтинг: +18582

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Надеемся, что наконец-то выпустят.

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