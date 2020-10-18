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    Ибрагимович: «Если бы у меня был уровень физподготовки десятилетней давности, никто бы меня не оставил. Хотя и так не могут»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил уровень своей игры в текущем сезоне.

    «Я знаю свой уровень. После травмы я уехал в Америку, чтобы почувствовать себя живым. Я сказал Жозе Моуринью, что не готов и не хочу быть разочарованием, поэтому поехал в США. Мино Райола сказал мне вернуться в Европу, сказали, что я нужен Милану, поэтому я приехал.

    Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем десять лет назад. Если бы у меня был уровень физической подготовки, который я демонстрировал 10 лет назад, меня бы никто не остановил. Хотя они и так не могут», – заявил Ибрагимович.

    • В этом сезоне Серии А 39-летний швед забил четыре мяча в двух играх.
    • «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

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    Источник: Football Italia

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    18.10.2020 23:48
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