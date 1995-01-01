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    Газизов – о трансферной политике «Спартака»: «Я закрыл кормушку. Для людей я стал словом из шести букв»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что москвичи в последнее трансферное окно не переплачивали за сделки. Клуб продолжит такую политику дальше.

    «У меня представление абсолютное по рынку. Лучше многих знаю рынок. Давление? «Спартак» — это и есть давление. Большой клуб. Самый любимый клуб в стране.

    Чуть ли не брали за горло из-за того, что не переплачиваем? А вы об этом не знаете? Вы же знаете лучше меня. Любят меня, что ли, за это? Я кормушку закрыл. Как меня будут любить? Это болельщики могут более-менее ко мне относиться, а все остальные — для них я кто? Знаете кто? Слово из шести букв», – сказал Газизов.

    • Самым дорогим приобретением «Спартака» в летнее окно стал форвард Александр Соболев (4,5 миллиона евро).
    • У «Спартака» четвертый по стоимости состав в РПЛ (97,05 миллиона евро).
    • Москвичи делят лидерство РПЛ.

    Газизов – о трансферной политике: «Много людей не получили деньги. Я многим из-за этого не нравлюсь, но буду гнуть линию дальше»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии9
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      Рейтинг: +680

      Ужас Бората 21 минуту назад

      Помидор без 2и 3-й букв аларм опять в нашей ветке. Ну что с него возьмешь? Помидор без 2 и 3-й букв и есть помидор без 2 и 3-й букв.

      1
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      Рейтинг: +979

      GreyDM 23 минуты назад

      Мпя, чё за слово-то!?

      0
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      Рейтинг: +979

      GreyDM > GreyDM 23 минуты назад

      мля*

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      Рейтинг: +5067

      maior-60 25 минут назад

      Слов из 6 букв много. Мне больше нравится мудрец.

      1
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      Рейтинг: +2235

      Genz 29 минут назад

      П.и.з.д.и.т башкир. 3+9 милл на 3 года уголовнику - деньги на ветер.
      Кокорин пустой не лучше ломовицкого,рассказова.
      Что Газизов курит?

      0
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      Рейтинг: +6482

      Сильвербой 30 минут назад

      Ты, слово из шести букв, где опорник обещанный????

      0
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      Рейтинг: +9285

      alarm 34 минуты назад

      ну как в спартаг перешёл - так и стал словом из 6 букв

      -2
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      Рейтинг: +8724

      paracetamol 37 минут назад

      Почему их шести, хватило бы и трех!

      1
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      Рейтинг: +4635

      vladik12 54 минуты назад

      Гондоном, видимо.

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