Газизов – о трансферной политике «Спартака»: «Я закрыл кормушку. Для людей я стал словом из шести букв»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что москвичи в последнее трансферное окно не переплачивали за сделки. Клуб продолжит такую политику дальше.

«У меня представление абсолютное по рынку. Лучше многих знаю рынок. Давление? «Спартак» — это и есть давление. Большой клуб. Самый любимый клуб в стране.

Чуть ли не брали за горло из-за того, что не переплачиваем? А вы об этом не знаете? Вы же знаете лучше меня. Любят меня, что ли, за это? Я кормушку закрыл. Как меня будут любить? Это болельщики могут более-менее ко мне относиться, а все остальные — для них я кто? Знаете кто? Слово из шести букв», – сказал Газизов.

Самым дорогим приобретением «Спартака» в летнее окно стал форвард Александр Соболев (4,5 миллиона евро).

(4,5 миллиона евро). У «Спартака» четвертый по стоимости состав в РПЛ (97,05 миллиона евро).

Москвичи делят лидерство РПЛ.

Газизов – о трансферной политике: «Много людей не получили деньги. Я многим из-за этого не нравлюсь, но буду гнуть линию дальше»