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  • Газизов – о трансферной политике «Спартака»: «Я закрыл кормушку. Для людей я стал словом из шести букв»

Газизов – о трансферной политике «Спартака»: «Я закрыл кормушку. Для людей я стал словом из шести букв»

18 октября 2020, 12:09
14

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что москвичи в последнее трансферное окно не переплачивали за сделки. Клуб продолжит такую политику дальше.

«У меня представление абсолютное по рынку. Лучше многих знаю рынок. Давление? «Спартак» — это и есть давление. Большой клуб. Самый любимый клуб в стране.

Чуть ли не брали за горло из-за того, что не переплачиваем? А вы об этом не знаете? Вы же знаете лучше меня. Любят меня, что ли, за это? Я кормушку закрыл. Как меня будут любить? Это болельщики могут более-менее ко мне относиться, а все остальные — для них я кто? Знаете кто? Слово из шести букв», – сказал Газизов.

  • Самым дорогим приобретением «Спартака» в летнее окно стал форвард Александр Соболев (4,5 миллиона евро).
  • У «Спартака» четвертый по стоимости состав в РПЛ (97,05 миллиона евро).
  • Москвичи делят лидерство РПЛ.

Газизов – о трансферной политике: «Много людей не получили деньги. Я многим из-за этого не нравлюсь, но буду гнуть линию дальше»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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vladik12
1603012283
Гондоном, видимо.
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paracetamol
1603013260
Почему их шести, хватило бы и трех!
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Сильвербой
1603013734
Ты, слово из шести букв, где опорник обещанный????
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maior-60
1603013983
Слов из 6 букв много. Мне больше нравится мудрец.
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GreyDM
1603014126
Мпя, чё за слово-то!?
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derrik2000
1603016149
Тут позавчера Газизов проговорился, что, наряду с этим Мозесом, хотели на днях подписать ещё одного игрока.. Всё было на мази: жених согласен, родственники - тоже, тьфу, Клуб был согласен отпустить игрока, сам игрок был согласен на переход в Спартак, но в последний момент всё таки решили его не подписывать, а понаблюдать хотя бы до зимнего перерыва. Что за игрок? Откуда? На какую позицию? Тайна покрытая мраком.D
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slavа0508
1603020047
Пока выезжаем на трансферах Цорна как не странно и Понсе и Ларсон заиграли,Газизова покупки пока не о чём,надежда на Мозеса есть и есть сомнения будем ждать,,,,,правда и потратил Газизов в разы меньше,,,
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NewLife
1603023253
Слово из шести букв: мудозвон ?
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Томик
1603023765
Я теперь спать спокойно не смогу, пока не пойму, что это за слово такое.
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