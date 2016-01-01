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    ⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Сочи», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» сыграет с «Уфой», «Спартак» – в гостях у «Химок»

    Сегодня, 17 октября, стартует 11-й тур российской Премьер-лиги.

    На субботу запланированы четыре матча. Сначала «Зенит» дома встретится с «Сочи», затем параллельно начнутся игры «Краснодар»«Рубин» и «Локомотив»«Уфа», и напоследок «Химки» примут «Спартак».

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

    17 октября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Рубин (Казань)

    17 октября, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Уфа

    17 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Спартак (Москва)

    17 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ротор (Волгоград) – Тамбов

    18 октября, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

    18 октября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

    18 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

    18 октября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1162

      IVANRUS777 1 час назад

      Сочи будет оказывать "отчаянное сопротивление" болотным хозяевам. Бомжепозорники.

      2
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      ...
      Рейтинг: +418

      Землякруглая > IVANRUS777 31 минуту назад

      После игры тренер Федотов ещё и для блезиру пиз.данет, что их засудили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      БогажКареры 2 часа назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - 0 : 2
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - 1 : 1
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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