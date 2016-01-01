⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Сочи», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» сыграет с «Уфой», «Спартак» – в гостях у «Химок»

Сегодня, 17 октября, стартует 11-й тур российской Премьер-лиги.

На субботу запланированы четыре матча. Сначала «Зенит» дома встретится с «Сочи», затем параллельно начнутся игры «Краснодар» – «Рубин» и «Локомотив» – «Уфа», и напоследок «Химки» примут «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

17 октября, 14:00 мск

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Краснодар – Рубин (Казань)

17 октября, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Уфа

17 октября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Спартак (Москва)

17 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ротор (Волгоград) – Тамбов

18 октября, 14:00 мск

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

18 октября, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

18 октября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

18 октября, 19:00 мск

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