⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Сочи», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» сыграет с «Уфой», «Спартак» – в гостях у «Химок»

Сочи будет оказывать "отчаянное сопротивление" болотным хозяевам. Бомжепозорники.
Сегодня, 17 октября, стартует 11-й тур российской Премьер-лиги.
На субботу запланированы четыре матча. Сначала «Зенит» дома встретится с «Сочи», затем параллельно начнутся игры «Краснодар» – «Рубин» и «Локомотив» – «Уфа», и напоследок «Химки» примут «Спартак».
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи
17 октября, 14:00 мск
17 октября, 16:30 мск
17 октября, 16:30 мск
17 октября, 19:00 мск
18 октября, 14:00 мск
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)
18 октября, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)
18 октября, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)
18 октября, 19:00 мск