Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Главные новости дня. Санкт-Петербург может лишиться Евро-2020, Погребняк вернулся в «Урал»

    Роналду: «Мой брат Нурмагомедов победит Гэтжи. Иншааллах».

    Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020.

    Вальбуэна: «Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо».

    Шатов – об уходе из «Зенита»: «Семак видел в команде, но решение было принято сверху».

    Тихонов возглавил «Астану».

    Президент «Урала» подтвердил возвращение в клуб Погребняка.

    Президент УЕФА не исключил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020.

    Официально: Могилевец перешел из «Рубина» в «Химки».

    Миранчук попадет в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи».

    Аршавин: «Игроки смеялись, хохотали над тренировками Адвоката. Мы сомневались в его способностях».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2020 22:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79829
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru