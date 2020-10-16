Главные новости дня. Санкт-Петербург может лишиться Евро-2020, Погребняк вернулся в «Урал»

Роналду: «Мой брат Нурмагомедов победит Гэтжи. Иншааллах».

Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020.

Вальбуэна: «Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо».

Шатов – об уходе из «Зенита»: «Семак видел в команде, но решение было принято сверху».

Тихонов возглавил «Астану».

Президент «Урала» подтвердил возвращение в клуб Погребняка.

Президент УЕФА не исключил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020.

Официально: Могилевец перешел из «Рубина» в «Химки».

Миранчук попадет в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи».

Аршавин: «Игроки смеялись, хохотали над тренировками Адвоката. Мы сомневались в его способностях».