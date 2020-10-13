Дюков и Прядкин поздравили молодежную сборную с выходом на Евро-2021

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на выход молодежной сборной России на Евро-2021. Команда завоевала путевку досрочно.

«Поздравляю нашу молодeжную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу впервые с 2013 года. На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путeвку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении.

В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодeжную команду!» – приводит слова Дюкова «Чемпионат» со ссылкой на департамент коммуникаций РФС.

«От всей души поздравляю молодeжную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги. Желаем команде Михаила Галактионова удачи на Евро!» – сказал «Чемпионату» президент РПЛ Сергей Прядкин.