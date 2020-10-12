Главные новости дня. Суд оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей, Нойштедтер вернется в «Динамо»

Экс-массажист «Зенита»: «Знаю, что Денисов стал веганом и уехал жить в Испанию»

Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»

Calciomercatoweb: Хедира отказался переходить из «Ювентуса» в «Спартак»

Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

Слуцкий начал строить стадион «Бомбонера» в Волгограде

«СЭ»: Шварц вряд ли прилетит в Москву на этой неделе. Руководить «Динамо» в матче с ЦСКА будет Кульчий

«СЭ»: Нойштедтер вернется в «Динамо»

Мозес может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории

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