Главные новости дня. Умер экс-игрок сборной России Кульков, у Фернандеса подозрение на коронавирус

«Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения, приложив видео его беседы с Бесковым.

Отбор ЧМ-2022. Бразилия и Колумбия одержали разгромные победы.

У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус.

Умер экс-футболист «Спартака» Кульков. Он боролся с раком.

«Матч ТВ»: Мозес прибыл в римскую клинику, чтобы пройти медосмотр для «Спартака».

Евсеев: «После матча со «Спартаком» сказал Газизову: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось».

У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».

Фанатка ЦСКА за полгода вышила портрет Акинфеева.

A Bola: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Спортинга» Ристовски.

Миранчук – пятый по зарплате в «Аталанте». Столько же получает Буффон.