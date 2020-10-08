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    Сборная России сыграет с Швецией в красной форме

    Пресс-служба сборной России показала форму, в которой команда проведет товарищеский матч против Швеции.

    Выбор сделан в пользу красного комплекта.

    • Матч Россия – Швеция состоится сегодня на «ВЭБ Арене».
    • Начало игры – в 19:15 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      NotFound 18 минут назад

      Крутая новость! На главную страницу закрепить её надо =)

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