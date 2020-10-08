Сборная России сыграет с Швецией в красной форме

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Пресс-служба сборной России показала форму, в которой команда проведет товарищеский матч против Швеции.
Выбор сделан в пользу красного комплекта.
- Матч Россия – Швеция состоится сегодня на «ВЭБ Арене».
- Начало игры – в 19:15 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Против Швеции сыграем в красной форме #РоссияШвеция #НашиПарни pic.twitter.com/QkIXzxtcqL— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2020