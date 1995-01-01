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    «Чемпионат»: Сандро Шварц – главный кандидат на пост наставника «Динамо»

    Бывший главный тренер «Майнца» Сандро Шварц может стать главным тренером московского «Динамо».

    По информации источников, знакомых с ситуацией, Шварц является кандидатом спортивного директора бело-голубых Желько Бувача. Последнем местом работы 41-летнего немца был «Майнц», из которого он был уволен в 2019 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2795

      mutabor0992 57 минут назад

      А это еще кто???Походу Динама в пердив засобиралось...

      0
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      Рейтинг: +2816

      +50/-50 1 час назад

      О, это именно то что нужно Динамо. Шварц - спаситель. Берём умного немца за бугром. А свои где???

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