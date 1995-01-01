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    ⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Ротор», ЦСКА встретится с «Уралом», «Спартак» и «Зенит» сыграют в 19:00 мск

    Сегодня, 3 октября, стартует десятый тур российской Премьер-лиги.

    В субботу состоятся четыре матча. Первыми сыграют «Уфа» и «Ротор». В 16:30 мск начнутся сразу две встречи: «Тамбов»«Арсенал» и «Урал»ЦСКА.

    Центральный поединок игрового дня и тура в целом запланирован на 19:00 мск – «Спартак» примет «Зенит».

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Уфа – Ротор (Волгоград)

    3 октября, 14:00 мск

    Тамбов – Арсенал (Тула)

    3 октября, 16:30 мск

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

    3 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    3 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Химки

    4 октября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

    4 октября, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)

    4 октября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Краснодар

    4 октября, 20:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      БогажКареры 28 минут назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - 0 : 2
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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      Рейтинг: +1981

      _Marqella_ 31 минуту назад

      Уфа-Ротор 2-1, Тамбов - Арсенал 1-1, Урал- ЦСКА 0-1, Спартак - Зенит 1-3...

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