⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Ротор», ЦСКА встретится с «Уралом», «Спартак» и «Зенит» сыграют в 19:00 мск

Сегодня, 3 октября, стартует десятый тур российской Премьер-лиги.

В субботу состоятся четыре матча. Первыми сыграют «Уфа» и «Ротор». В 16:30 мск начнутся сразу две встречи: «Тамбов» – «Арсенал» и «Урал» – ЦСКА.

Центральный поединок игрового дня и тура в целом запланирован на 19:00 мск – «Спартак» примет «Зенит».

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Уфа – Ротор (Волгоград)

3 октября, 14:00 мск

Тамбов – Арсенал (Тула)

3 октября, 16:30 мск

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

3 октября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

3 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Химки

4 октября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

4 октября, 16:30 мск

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)

4 октября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Краснодар

4 октября, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ