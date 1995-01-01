⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Ротор», ЦСКА встретится с «Уралом», «Спартак» и «Зенит» сыграют в 19:00 мск

Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
Подсчет по схеме 5-3-2 :
29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - 0 : 2
03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?
Победителю баттла - хрюприз (мангал)
Сегодня, 3 октября, стартует десятый тур российской Премьер-лиги.
В субботу состоятся четыре матча. Первыми сыграют «Уфа» и «Ротор». В 16:30 мск начнутся сразу две встречи: «Тамбов» – «Арсенал» и «Урал» – ЦСКА.
Центральный поединок игрового дня и тура в целом запланирован на 19:00 мск – «Спартак» примет «Зенит».
Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
3 октября, 14:00 мск
3 октября, 16:30 мск
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)
3 октября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
3 октября, 19:00 мск
4 октября, 14:00 мск
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)
4 октября, 16:30 мск
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)
4 октября, 16:30 мск
4 октября, 20:00 мск