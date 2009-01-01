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    Metarartings: «Дженоа» предложит Шомуродову 600-700 тысяч за сезон

    Стала известны условия личного контракта нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова с «Дженоа».

    Как пишет Metaratings, нападающему будет предложено трехлетнее соглашение с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон. Итальянский клуб предлагает за Шомуродова 7,5 миллиона евро, которые будут выплачены в течение трех лет (ранее говорилось о 9 миллионах).

    В случае удачных переговоров футболист перейдет в «Дженоа» в ближайшие несколько дней.

    • По условиям трансфера, «Ростов» получит 15% от перепродажи игрока.
    • В этом сезоне РПЛ Шомуродов провел восемь матчей, отличившись одной голевой передачей.
    • «Дженоа» после двух туров идет в Серии А на 12-м месте.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2574

      Гавроша 20 минут назад

      Ростов всех продаст.

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      Рейтинг: +3241

      TOMSON 1 час назад

      Мне кажется Ростов согласится, а вот Шомуродов нет.

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      Рейтинг: +8822

      ilichkadr > TOMSON 1 час назад

      Судя по информации, Шомуродов не в курсе, что его хотят продать.

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      Рейтинг: +4226

      Томик > TOMSON 2 минуты назад

      Рассчитывает миллиона на 3 лички, а то и 5, для начала Ведь всем известно, что звёздам платят много, а он суперзвезда.

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      Рейтинг: +2207

      Genz 1 час назад

      Ростов за 7,5 не отдаст,да ещё с рассрочкой на 3 года.
      Дженоа обнаглели.

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      Рейтинг: +1322

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Он в лирах нормально получит..

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      Рейтинг: +8822

      ilichkadr > Алехсбургер. 1 час назад

      Ага, возьмут пару мешков из музея и вручат узбеку вместо зарплаты. Если серьезно, то как-то не правильно написано "будет предложено"? Без меня меня женили не заключив личный контракт? Так не бывает.

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