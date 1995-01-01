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    Моуриньо: «С Дайером случилось ненормальное. Нельзя проводить два матча за 48 часов на таком уровне»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал момент с вынужденным походом Дайера в уборную во время второго тайма матча Кубка Лиги с «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти).

    «Мы действовали в ограниченных условиях. То, что случилось с Дайером – ненормально, я его поддерживаю. Нельзя проводить два матча за 48 часов на таком уровне. Это неправильно, неестественно.

    У него не было других вариантов – ему пришлось убежать (в уборную – прим. «Бомбардира»). В тот момент он был полностью обезвожен. Мне пришлось накричать на него, чтобы он вернулся. Дайер – отличный пример для всех.

    Мне, в отличии от руководства лиги, не наплевать на игроков», – сказал Моуриньо после матча.

    «Жозе был недоволен, но меня позвала природа». Дайер объяснил уход с поля во время игры с «Челси»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 10:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nosovaianayen 1 минуту назад

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      Рейтинг: +1425

      acor94 1 час назад

      Было бы не наплевать, поменял бы его

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