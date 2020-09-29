Главные новости дня. Новиков покинул пост тренера «Динамо», «Ростов» согласился продать Шомуродова «Дженоа»

Крицюк перешел в «Белененсеш».

Лесовой: «Перешел в топ-клуб. Следующая задача – сборная».

Ломовицкий вернется в «Спартак». В начале августа его арендовали «Химки».

«Чемпионат»: «Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 году.

Медведев: «Гол Дзюбы в ворота «Уфы» – шедевр европейского футбола».

«Динамо» удовлетворило заявление Новикова об увольнении.

«Спартак» получит от «Аталанты» 85 тысяч за воспитание Миранчука.

Ловчев: «Если «Спартак» хочет вернуть старый ромб, ему надо договариваться о финансовых условиях с нашим обществом».

«Ростов» согласился продать Шомуродова в «Дженоа» за 9 миллионов.

Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время».