Главные новости дня. Евсеев допустил отставку после разгрома «Уфы» в Петербурге; Кокорин в Саранске фотографировался с фанатами, несмотря на запрет

РПЛ. «Краснодар» в большинстве сыграл вничью с «Сочи», Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров.

«РБ-Спорт»: Черевченко хочет видеть в «Химках» Григалаву, Мирзова и Джорджевича.

Жезус выбыл на месяц из-за травмы. «Манчестер Сити» остался без центральных форвардов.

Кокорин, несмотря на запрет, фотографировался с болельщиками перед матчем с «Тамбовом».

РПЛ. «Спартак» благодаря дублю Айртона впервые в истории победил «Тамбов».

Федотов – о пенальти в ворота «Уфы»: «Почему за такой же фол не назначили 11-метровый в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»?».

Евсеев – о разгроме от «Зенита»: «Думаю, это поражение может быть для меня последним в «Уфе».

РПЛ. «Зенит» забил шесть безответных голов «Уфе», Дзюба оформил хет-трик, Азмун получил травму.

Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии».

АПЛ. «Челси» в первом матче Силвы отыгрался с 0:3, но не справился с выходцем из Чемпионшипа «Вест Бромвичем».