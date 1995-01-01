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    Исполком РФС утвердил возвращение гостевых квот

    В пятницу на заседании Исполкома Российского футбольного союза было принято решение вернуть гостевые квоты.

    То есть болельщики команды, которая играет на выезде, теперь имеют право купить билеты на матч, при этом разрешается продавать им не более пяти процентов от реализуемой на встречу билетной программы.

    Указанные изменения коснутся игр РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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