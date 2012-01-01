⚽ РПЛ. «Тамбов» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Уфой», «Краснодар» встретится с «Сочи»

В субботу, 26 сентября, стартует девятый тур российской Премьер-лиги.

Сегодня состоятся три матча: «Спартак» в гостях сыграет с «Тамбовом», «Зенит» примет «Уфу», а «Сочи» встретится с «Краснодаром».

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Тамбов – Спартак (Москва)

26 сентября, 14:00 мск

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Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

26 сентября, 16:30 мск

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Сочи – Краснодар

26 сентября, 20:00 мск

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Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

27 сентября, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

27 сентября, 16:30 мск

Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань)

27 сентября, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

27 сентября, 19:00 мск

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Химки – Динамо (Москва)

28 сентября, 19:00 мск

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