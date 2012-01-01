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    ⚽ РПЛ. «Тамбов» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Уфой», «Краснодар» встретится с «Сочи»

    В субботу, 26 сентября, стартует девятый тур российской Премьер-лиги.

    Сегодня состоятся три матча: «Спартак» в гостях сыграет с «Тамбовом», «Зенит» примет «Уфу», а «Сочи» встретится с «Краснодаром».

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Тамбов – Спартак (Москва)

    26 сентября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

    26 сентября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Краснодар

    26 сентября, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    27 сентября, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

    27 сентября, 16:30 мск

    Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань)

    27 сентября, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

    27 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Динамо (Москва)

    28 сентября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      laryushkinarostis 34 минуты назад

      Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот его блог (извините за спам)!]]] ---- https://jump.wtf/P8lCgyw

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      Рейтинг: +41879

      portero 1 час назад

      Посмотрим игры, если конечно совсем умирать на поле не будут.....

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      Рейтинг: +10

      БогажКареры 2 часа назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ?
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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      Рейтинг: +790

      Cubinec1989 2 часа назад

      Сочи Краснодар должен быть интересен

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