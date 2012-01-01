⚽ РПЛ. «Тамбов» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Уфой», «Краснодар» встретится с «Сочи»

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В субботу, 26 сентября, стартует девятый тур российской Премьер-лиги.
Сегодня состоятся три матча: «Спартак» в гостях сыграет с «Тамбовом», «Зенит» примет «Уфу», а «Сочи» встретится с «Краснодаром».
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
26 сентября, 14:00 мск
26 сентября, 16:30 мск
26 сентября, 20:00 мск
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)
27 сентября, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)
27 сентября, 16:30 мск
Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань)
27 сентября, 19:00 мск
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)
27 сентября, 19:00 мск
28 сентября, 19:00 мск