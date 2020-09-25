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  • Главные новости дня. Глушаков согласовал контракт с «Химками», «Спартак» предложил 5 миллионов за Хюсая

Главные новости дня. Глушаков согласовал контракт с «Химками», «Спартак» предложил 5 миллионов за Хюсая

25 сентября 2020, 21:59
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«РБ-Спорт»: Кузяев попросил у «Локомотива» пять дней, так как изучает вариант с «Краснодаром».

Дебютный матч Кержакова на посту тренера «Томи» отменeн из-за коронавируса.

Журналист Лонгари: «Барселона» ведет переговоры об аренде Зинченко.

«Ротору» присудили техническое поражение в матче Кубка России со ставропольским «Динамо».

«Локомотив» назвал пародией технику Левандовски по сравнению с Миранчуком.

Агент Арчегов: «Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом».

Черевченко – новый главный тренер «Химок».

ЦСКА будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЕ.

Area Napoli: «Спартак» предложил 5 миллионов за защитника «Наполи» Хюсая.

Глушаков согласовал контракт с «Химками».

Источник: Бомбардир.ру
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