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    Агент Ачегов: «Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом»

    Агент Марат Арчегов ответил на слова агента Секу Траоре, который рассказал о несостоявшемся трансфере Далера Кузяева в «Уотфорд».

    «Был вариант с «Уотфордом», который всерьeз настроен вернуть себе место в АПЛ. И действительно, после вылета в Чемпионшип команда сохранила костяк, и я оцениваю их шансы вернуться в АПЛ как очень высокие.

    Я связался с Адьямом, отцом Далера, объяснил ему ситуацию, рассказал о данном варианте. Адьям поблагодарил меня за предложение, но даже не стал рассматривать этот вариант. К обсуждению каких-либо условий мы даже не перешли. Я с уважением отнесся к этому выбору.

    Считаю Далера очень сильным универсальным футболистом. Удивительно, что такой футболист до сих пор не подписал контракт с крепкой европейской командой. Возможно, это результат сложившихся стереотипов в отношении российских игроков», – рассказал Ачегов «Чемпионату».

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии22
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      Рейтинг: +10563

      Cules2013 21 минуту назад

      Мне понравилась последняя фраза про стереотип о русских футболистах))) Так блин вот на таких, как Кузяев этот стереотип и формируется - неадекватно завышенные требования по статусу клуба и з/п, а на поле мы не играем, а чиллимся. Ясен хрен, что такого добра в Европе и своего хватает, и дешевле намного. Я уж молчу о том, что полно талантливых футболистов со скромными запросами и желанием играть. Вот и результат, что наши только что Сельтам да Уотфордам и интересны. Самое смешное, что даже на этот уровень Смолов и Кузяев не играют, но мнят себя топами))) Потому никто и не рвётся за границу, ибо здесь место отлично прикормлено .

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      Рейтинг: +1323

      ФК Пупсик 41 минуту назад

      Все ясно - никакой западный клуб они даже не искали.

      1
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      Рейтинг: +4137

      Томик 1 час назад

      Они же сегодня должны "Локомотиву" ответить. Какой там может быть "Уотфорд"? Устраиваемся поудобнее, ждём.

      1
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      Рейтинг: +1719

      FENIX-SL 1 час назад

      конечно
      не царское это дело в футбол играть
      сделал сына чтобы зарабатывать! красава!

      2
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      Рейтинг: +204

      Врундель 2 часа назад

      С уровнем наших футболистов после поражений в ЛЕ Уотфорд и есть крепкая европейская команда

      1
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      Рейтинг: +2262

      neveldomha 2 часа назад

      Кузяев не хочет играть, он хочет жить в европе и подбирает себе подходящую страну. Так что кузяевские хотелки никакого отношения к футболу не имеют.

      1
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      Рейтинг: +2437

      general.lizyukov 2 часа назад

      4 гола за сезон? Удивительно, почему за ним очередь не выстроилась.

      3
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      Рейтинг: +2971

      solodealer > general.lizyukov 2 часа назад

      соблюдают дистанцию)))+

      2
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      Рейтинг: +2971

      solodealer 2 часа назад

      ЗДЕСЬ ЖЕ:
      Агент: «От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе»
      Что не понятно Кузяевым?)))

      1
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      Рейтинг: +2971

      solodealer 2 часа назад

      "Отец Кузяева даже не стал рассматривать вариант с «Уотфордом»
      А что, ОТЦУ КУЗЯЕВА КТО-ТО ЧТО-ТО ПРЕДЛАГАЛ?

      0
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      Рейтинг: +9995

      Skull_Boy > solodealer 2 часа назад

      А ты читать не умеешь

      0
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      Рейтинг: +980

      Январь 59 2 часа назад

      В таком возрасте строить из себя Великого - поздно. В пору просто соглашаться на любой российский топ клуб с любой зарплатой. А там глядишь ипремиалка будет.

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