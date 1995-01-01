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    Клопп, Флик и Нагельсман претендуют на приз «Тренер года» в Европе

    Три немецких тренера попали в шорт-лист номинатов на приз лучшему тренеру года в Европе.

    На награду претендуют главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг».

    Победителя назовут 1 октября, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

    • Клопп выиграл с «Ливерпулем» в прошлом сезоне чемпионат Англии.
    • Флик вместе с «Баварией» взял Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
    • Нагельсман дошел с «РБ Лейпциг» до полуфинала Лиги чемпионов.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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