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    «Краснодар» сравнял счет в матче с ПАОКом

    В эти минуты проходит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом. На седьмой минуте вратарь хозяев Матвей Сафонов отразил пенальти от Димитриоса Пелкаса.

    Французский судья Клеман Турпен назначил 11-метровый после просмотра видео, где он увидел игру Кайо рукой в своей штрафной.

    Впоследствии в первом тайме команды обменялись голами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6579

      alp 12 минут назад

      дома... сравнял... с паоком.. тьфу!

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      Рейтинг: +8341

      paracetamol 19 минут назад

      Лучшеб не пропускали!

      1
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      Рейтинг: +3964

      sochi-2013 25 минут назад

      Нахрена цыплячий цвет взяли?!!! Как цыплят и давят.
      Соберитесь - с такой игрой в группе делать нечего.

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      Рейтинг: +1216

      Tsigan 28 минут назад

      КРАСНОДАР ИХ НЕ ПРОЙДЁТ

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      Рейтинг: +3964

      sochi-2013 > Tsigan 22 минуты назад

      Пройдет. Сейчас еще забьют, а на выезде влегкую победят.

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      Рейтинг: +790

      Loko_Roma > Tsigan 21 минуту назад

      Краснодару на выезде проще будет.

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      Рейтинг: +2394

      vsespartak01 > Loko_Roma 14 минут назад

      еще не все потеряно!краснодар может выиграть там!успехов в греции команде!

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