Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Главные новости дня. Гунько покинул «Химки», «Спортинг» переименовал академию в честь Роналду

    Отец Швеца: «У Антона были предложения от «Спартака» и «Зенита». Переезду в Петербург помешали «лишние люди»

    Вслед за двумя матчами РПЛ «Ротор» пропустит встречу Кубка России против ставропольского «Динамо»

    RAC1: Суарес договорился о расторжении контракта с «Барселоной». Игрок пополнит «Атлетико»

    «Спасибо за все, Ракета». Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

    «Химки» сообщили о расторжении контракта с Гунько. Команду, скорее всего, возглавит Черевченко

    Фанаты «Динамо» на матче с «Ахматом» вывесили баннер «Спасибо за евросезон»

    «Спортинг» переименовал клубную академию в честь Роналду

    РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат» благодаря голу на 91-й минуте

    Официально: вратарь «Дижона» Рунарссон перешел в «Арсенал»

    BBC: Абрамович подозревается в тайных трансферах футболистов, не принадлежащих «Челси»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2020 23:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79228
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru