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    Гендиректор «Зенита» – о голе спорном голе Дзюбы «Уралу»: «Пускай судейский комитет выставит нам картину эпизода.

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по спорному эпизоду с голом нападающего петербуржцев Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче 8-го тура РПЛ.

    «Сейчас идет много дискуссий о том, правильно был забит гол или неправильно. Я бы все-таки дождался заключения судейского комитета. Я не судья и не хочу заниматься не своим делом. Мы будем ждать окончание тура, а в это время будет продолжаться дискуссия, которая далека от буквы и духа судейских правил. В хоккее комментарии по спорным моментам выдаются без всяких затяжек. Главный арбитр считает это своей прямой обязанностью.

    Пускай судейский комитет выставит нам эту картину, где в момент передачи Кругового находится защитник, где находится Дзюба, тогда будет сделано неоспоримое заключение о том, был офсайд или его не было. Если он был, те, кому хочется, чтобы он был, будут торжествовать.

    Мне кажется, вакуум в профессиональном разборе создает скандальную обстановку вокруг судейства. От этого наши судьи начинают трястись как осиновые листья вместо того, чтобы делать свою работу. В интересах правды нужно как можно скорее разобрать этот эпизод с использованием всех технических средств, а уже потом делать заключение. Самое главное, чтобы был профессиональный анализ таких эпизодов, голевых и не только. Тогда пар по поводу этих событий спадет, если не выйдет. У меня нет доступа к фото и видео из комнаты VAR – мне это также интересно», – сказал Медведев.

    • «Урал» и «Зенит» сыграли вничью 1:1.
    • Гол Дзюбы сначала был отменен, но после просмотра видеоповторы взятие ворот засчитали.
    • Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Дзюба забил из офсайда.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3253

      NewLife 18 секунд назад

      У тебя глаза есть ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9780

      Skull_Boy 22 секунды назад

      Да всем давно уже известно и все станут на вашу сторону, поскольку у вас бабки, а на практике конченные деревья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8634

      alarm 11 минут назад

      да только свиньи визжат

      -3
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