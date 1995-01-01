РПЛ. «Краснодар» перед матчем с ПАОКом примет «Химки»

Краснодару может быть лучше сохранить силы на ПАОК, чем на Химки.
Сегодня, 18 сентября, начнется восьмой тур РПЛ.
В 20:00 по Москве «Краснодар» начнет встречу с «Химками», после которой будет готовиться к матчу Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
18 сентября, 20:00 по Москве
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)
19 сентября, 16:30 по Москве
20 сентября, 14:00 по Москве
20 сентября, 14:00 по Москве
Рубин (Казань) – Спартак (Москва)
20 сентября, 16:30 по Москве
20 сентября, 19:00 по Москве
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)
21 сентября, 19:00 по Москве