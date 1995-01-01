РПЛ. «Краснодар» перед матчем с ПАОКом примет «Химки»

Сегодня, 18 сентября, начнется восьмой тур РПЛ.

В 20:00 по Москве «Краснодар» начнет встречу с «Химками», после которой будет готовиться к матчу Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Краснодар – Химки

18 сентября, 20:00 по Москве

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Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

19 сентября, 16:30 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Сочи

20 сентября, 14:00 по Москве

Уфа – ЦСКА (Москва)

20 сентября, 14:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Спартак (Москва)

20 сентября, 16:30 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Тамбов

20 сентября, 19:00 по Москве

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Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

21 сентября, 19:00 по Москве

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