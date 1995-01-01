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    РПЛ. «Краснодар» перед матчем с ПАОКом примет «Химки»

    Сегодня, 18 сентября, начнется восьмой тур РПЛ.

    В 20:00 по Москве «Краснодар» начнет встречу с «Химками», после которой будет готовиться к матчу Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Краснодар – Химки

    18 сентября, 20:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

    19 сентября, 16:30 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Сочи

    20 сентября, 14:00 по Москве

    Уфа – ЦСКА (Москва)

    20 сентября, 14:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва)

    20 сентября, 16:30 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Тамбов

    20 сентября, 19:00 по Москве

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    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

    21 сентября, 19:00 по Москве

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12867

      vladimir-7 10 минут назад

      Краснодару может быть лучше сохранить силы на ПАОК, чем на Химки.

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