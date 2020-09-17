Главные новости дня. Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм», Широков находится под подпиской о невыезде

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Журналист Егоров: «Ротор» собрался лететь на матч с «Ростовом», несмотря на десять коронавирусных больных в команде»
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Источник: Бомбардир.ру