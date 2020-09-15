РПЛ рассмотрит вопрос о возвращении гостевых трибун

Клубы РПЛ соберутся 21 сентября на общее собрание.

Среди прочих вопросов планируется рассмотреть возвращение полноценных гостевых секторов, сообщает Metaratings. Если большинством клубов предложение будет поддержано, этот вопрос вынесут на рассмотрение бюро исполкома РФС.

Сейчас квота билетов не распространяется на зрителей гостевой команды из-за пандемии коронавируса, а в случае прохода на стадион таких гостевых болельщиков ответственность за их поведение несет организатор матча.