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    «Бавария» контактировала с окружением Хадсаона-Одои. Клуб хочет арендовать игрока

    «Бавария» вновь хочет приобрести полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

    Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенцы уже контактировали с окружением футболиста на предмет аренды игрока.

    За Хадсоном-Одом также следят «Ювентус» и «РБ Лейпциг», однако последние вряд ли смогут удовлетворить финансовые запросы англичанина.

    • Зимой «Бавария» была готова заплатить за полузащитника 35 миллионов евро.
    • Хадсон-Одои – один из претендентов на премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту года не старше 21 года, выступающему в европейских чемпионатах.

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    Источник: Sky Sport Germany

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