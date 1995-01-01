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    У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус. Матч с «Краснодаром» состоится

    «Ротор» объявил о выявлении у семи футболистов основной команды коронавируса.

    Положительные тесты на COVID-19 сдали Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Николай Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня.

    «Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ. Мы желаем нашим парням здоровья и верим в их скорейшее возвращение в строй!

    Матч против футбольного клуба «Краснодар» состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации! Берегите себя и своих близких!» – говорится в заявлении волгоградского клуба.

    • Матч «Ротор» – «Краснодар» запланирован на воскресенье, начало – 19:00 мск.
    • Команда по итогам шести туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1247

      Алехсбургер. 29 минут назад

      Вертайте Ананидзе..
      Иначе 10-1,
      Волга вспенилась уже от вашей непутёвости.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4696

      порт 35 минут назад

      Кого на этот раз будут обвинять, если проиграют с крупным счётом? Нужно быть немного ответственней.

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