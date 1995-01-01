⚽ РПЛ. «Тамбов» сыграет с «Уфой», «Урал» примет «Химки», «Ахмат» встретится с «Сочи»

Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
Подсчет по схеме 5-3-2 :
29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - ?
19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - ?
26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ?
03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?
Победителю баттла - хрюприз (мангал)
Сегодня, 12 сентября, стартует седьмой тур чемпионата России.
В субботу состоятся три матча: «Тамбов» сыграет с «Уфой», «Урал» примет «Химки», «Ахмат» встретится с «Сочи».
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
12 сентября, 13:45 мск
12 сентября, 16:30 мск
12 сентября, 19:00 мск
Динамо (Москва) – Рубин (Казань)
13 сентября, 16:30 мск
13 сентября, 19:00 мск
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)
13 сентября, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)
14 сентября, 18:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва)
14 сентября, 20:30 мск