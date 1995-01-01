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    ⚽ РПЛ. «Тамбов» сыграет с «Уфой», «Урал» примет «Химки», «Ахмат» встретится с «Сочи»

    Сегодня, 12 сентября, стартует седьмой тур чемпионата России.

    В субботу состоятся три матча: «Тамбов» сыграет с «Уфой», «Урал» примет «Химки», «Ахмат» встретится с «Сочи».

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Тамбов – Уфа

    12 сентября, 13:45 мск

    Урал (Екатеринбург) – Химки

    12 сентября, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Сочи

    12 сентября, 19:00 мск

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань)

    13 сентября, 16:30 мск

    Ротор (Волгоград) – Краснодар

    13 сентября, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    13 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)

    14 сентября, 18:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва)

    14 сентября, 20:30 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      БогажКареры 2 часа назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - ?
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - ?
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ?
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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