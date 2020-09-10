Игроки АПЛ будут выступать с надписью «Нет места расизму» на форме

На форме всех футболистов АПЛ в новом сезоне будет присутствовать надпись «Нет места расизму». Решение принято капитанами клубов. Фото доступно ниже.

«Надпись будет напоминать приверженность лиги искоренению расизма. Также АПЛ продолжит поддерживать игроков, встающих на колено перед матчами», – сказано в заявлении организации.