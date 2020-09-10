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    Игроки АПЛ будут выступать с надписью «Нет места расизму» на форме

    На форме всех футболистов АПЛ в новом сезоне будет присутствовать надпись «Нет места расизму». Решение принято капитанами клубов. Фото доступно ниже.

    «Надпись будет напоминать приверженность лиги искоренению расизма. Также АПЛ продолжит поддерживать игроков, встающих на колено перед матчами», – сказано в заявлении организации.

    • Новый сезон стартует послезавтра, 12 сентября.
    • Турнир продлится до мая.
    • Самый дорогой состав в лиге – у «Манчестер Сити» (1,04 миллиарда евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: АПЛ

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +674

      Юрэс 1 час назад

      Это и есть самый расизм.
      Неуважение ни к БЕЛОМУ, не к ЖЁЛТОМУ

      0
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      Рейтинг: +1748

      Puddle 1 час назад

      Игроки РПЛ будут выступать с надписью "Позор ...сами знаете кому..."

      0
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      Рейтинг: +973

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Жалко белых англичан, видно скоро исчезнут.

      0
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