Игроки АПЛ будут выступать с надписью «Нет места расизму» на форме

Это и есть самый расизм.
Неуважение ни к БЕЛОМУ, не к ЖЁЛТОМУ
На форме всех футболистов АПЛ в новом сезоне будет присутствовать надпись «Нет места расизму». Решение принято капитанами клубов. Фото доступно ниже.
«Надпись будет напоминать приверженность лиги искоренению расизма. Также АПЛ продолжит поддерживать игроков, встающих на колено перед матчами», – сказано в заявлении организации.
- Новый сезон стартует послезавтра, 12 сентября.
- Турнир продлится до мая.
- Самый дорогой состав в лиге – у «Манчестер Сити» (1,04 миллиарда евро).