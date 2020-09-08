Главные новости дня. Молодежная сборная России проиграла Польше, «Рома» планирует купить Кокорина

Помимо «Алавеса» на Кузяева претендует «Страсбур».

Bobsoccer: Кузяев вернулся в Санкт-Петербург, у него есть предложение от «Зенита».

«Аталанта» может купить Влашича после продажи Гомеса.

«Мутко против»: РФС недоволен «ВТБ Ареной» в матче с Сербией и может поменять стадион на октябрьские игры.

«Рома» подтвердила разрыв крестообразной связки у Дзаньоло. Он выбыл на шесть месяцев второй раз за год.

«Спартак»: «Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе».

Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку на матч со «Спартаком-2».

Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Арсенал» благодаря голу Гайча на последней минуте.

Отбор молодежного Евро-2021. Россия проиграла Польше.

Журналист Скира: «Рома» запросила информацию по Кокорину».