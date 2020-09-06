Главные новости дня. Россия победила в Венгрии, «Урал» ждет ответа от Мирзова

Лига наций. Россия обыграла Венгрию и укрепила лидерство в группе.

Месси недоволен, что партнеры не поддержали его в конфликте с клубом.

Mirror: «Ливерпуль» готов продать Вейналдума «Барселоне» за 15 миллионов.

Daily Star: «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Упамекано летом за 38 миллионов.

Фанаты «Спартака-2» подрались в Брянске, есть госпитализированный.

Иванов: «Урал» договорился со «Спартаком» по Мирзову, ждем ответа Резиуана».

«Многие подумали, что я не забил в матче с Хорватией, но они ошибались!». Фернандеш сообщил о рождении сына.

Трансфер защитника «Лиона» Тете в «Спартак» задерживают переговоры с Райолой.

Суарес разозлился после 90-секундной беседы с Куманом и будет требовать у «Барселоны» неустойку за разрыв контракта.

Дивеев травмировался в молодежной сборной. Матч со «Спартаком» – через неделю.