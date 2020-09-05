Главные новости дня. «Лион» одобрил потенциальную покупку Жиго, Кокорин тренируется без ограничений

Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык».

Официально: «Арсенал» продлил аренду Себальоса.

Кокорин тренируется в общей группе без ограничений.

L’Equipe: тренер Ковач и вратарь Леком – зараженные коронавирусом в «Монако».

«Эвертон» за 25 миллионов купил полузащитника «Наполи» Аллана.

Роналду укусила пчела. Он пропустит матч с Хорватией.

Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи».

Зарема Салихова: «Сказала Федуну: если не заиграет Ларссон, три года не дари мне подарки».

Руководство «Лиона» одобрило кандидатуру Жиго.

Лига наций. Англия вырвала победу у Исландии, в матче два удаления.