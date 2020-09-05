Главные новости дня. «Лион» одобрил потенциальную покупку Жиго, Кокорин тренируется без ограничений

Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык».
Официально: «Арсенал» продлил аренду Себальоса.
Кокорин тренируется в общей группе без ограничений.
L’Equipe: тренер Ковач и вратарь Леком – зараженные коронавирусом в «Монако».
«Эвертон» за 25 миллионов купил полузащитника «Наполи» Аллана.
Роналду укусила пчела. Он пропустит матч с Хорватией.
Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи».
Зарема Салихова: «Сказала Федуну: если не заиграет Ларссон, три года не дари мне подарки».
Руководство «Лиона» одобрило кандидатуру Жиго.
Лига наций. Англия вырвала победу у Исландии, в матче два удаления.
Источник: Бомбардир.ру