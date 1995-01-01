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    Месси: «Президент Бартомеу нарушил обещание, поэтому я остаюсь в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не покинет клуб в текущее трансферное окно. Он не смог договориться о расторжении контракта.

    «У меня было стремление принять новый вызов. Президент Жозеп Бартомеу всегда говорил, что в конце сезона я могу решать, останусь или нет. Однако он нарушил обещание.

    Клуб цепляется за то, что я не сказал о своем уходе до 10 июня. В это время мы боролись за титул Примеры – в разгар этого ужасного коронавируса. Эта инфекция изменила весь сезон.

    Поэтому я продолжу работать в «Барселоне». Единственный способ уйти – это заплатить 700 миллионов евро. Это невозможно», – сказал аргентинец Goal.

    • Месси на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
    • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
    • Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

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    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +858

      ФК Пупсик 2 минуты назад

      Могли бы учесть вирус, но барселона всегда была подлой командой.

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