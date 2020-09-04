Главные новости дня. Сборная России победила Сербию, Тиль перешел во «Фрайбург»

«Урал» ведет переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Мирзова

Арбитр Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов временно приостановил карьеру и может стать преподавателем в центре подготовки судей

«Локомотив» готов заплатить 10 миллионов за форварда «Порту» Тикиньо

«Спартак» сыграет с ЦСКА 13 сентября, с «Зенитом» – 3 октября

Роналду подхватил инфекцию и может пропустить матчи Лиги наций

Tuttosport: Миранчук будет получать в «Аталанте» 1,7 миллиона евро в год

Журналист Скира: «Зенит» интересуется Хедирой»

Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

Официально: Тиль перешел из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды

Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова

Лига наций. Россия дома победила Сербию благодаря дублю Дзюбы