Главные новости дня. Сборная России победила Сербию, Тиль перешел во «Фрайбург»

«Урал» ведет переговоры о переходе полузащитника «Спартака» Мирзова
Арбитр Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов временно приостановил карьеру и может стать преподавателем в центре подготовки судей
«Локомотив» готов заплатить 10 миллионов за форварда «Порту» Тикиньо
«Спартак» сыграет с ЦСКА 13 сентября, с «Зенитом» – 3 октября
Роналду подхватил инфекцию и может пропустить матчи Лиги наций
Tuttosport: Миранчук будет получать в «Аталанте» 1,7 миллиона евро в год
Журналист Скира: «Зенит» интересуется Хедирой»
Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным
Официально: Тиль перешел из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды
Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова
Лига наций. Россия дома победила Сербию благодаря дублю Дзюбы