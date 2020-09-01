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    РПЛ показала лучшие сейвы шестого тура

    Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших вратарских спасений в последнем туре. Видео доступно ниже.

    В частности, в хит-парад попали Александр Беленов из «Уфы» и Игорь Акинфеев из ЦСКА.

    «Смотрим и наслаждаемся топовыми спасениями вратарей», – написала РПЛ.

    • Лучший вратарь текущего сезона РПЛ по сухим матчам – Антон Шунин (четыре).
    • В таблице лидирует «Спартак».
    • Сейчас в чемпионате пауза на матчи сборных.

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: -143

      Стыдно за зенит 59 минут назад

      А где сейвы Гилерме? А, забыл, бомжи же не в состоянии в рамку попасть без пенальти.

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