РПЛ показала лучшие сейвы шестого тура

А где сейвы Гилерме? А, забыл, бомжи же не в состоянии в рамку попасть без пенальти.
Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших вратарских спасений в последнем туре. Видео доступно ниже.
В частности, в хит-парад попали Александр Беленов из «Уфы» и Игорь Акинфеев из ЦСКА.
«Смотрим и наслаждаемся топовыми спасениями вратарей», – написала РПЛ.
- Лучший вратарь текущего сезона РПЛ по сухим матчам – Антон Шунин (четыре).
- В таблице лидирует «Спартак».
- Сейчас в чемпионате пауза на матчи сборных.
Невероятные и просто крутые сейвы 6-го тура #ТинькоффРПЛ⠀Смотрим и наслаждаемся топовыми спасениями вратарей⠀#РПЛтопчик pic.twitter.com/9RRSX4Bxbb— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2020