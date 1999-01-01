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    «Чемпионат»: «Локомотив» сделал предложение по трансферу 29-летнего форварда «Порту»

    По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо.

    Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».

    • Отступные в контракте Тикиньо составляют 40 миллионов евро.
    • Нападающий выступает за «Порту» с января 2017 года.
    • С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3907

      Томик 1 час назад

      С утра в "Спартак" переходил, после обеда "Локомотив" сделал предложение. Фууух! Выдохнул.

      0
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      Рейтинг: +166

      Ужас Бората 1 час назад

      Зачем он нужен?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18080

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кокорин, Ларссон, Соболев, Понсе, Бакаев, Мирзов... нужен ещё 29-летний Тикиньо!!! Тедеско?????...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4512

      maior-60 1 час назад

      Редактор, исправьте текст:

      По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему нападающему Тикиньо.

      Сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего 10 миллионов евро. На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которому нравится этот игрок еще со времен работы в «Шальке».

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1519

      anri1703 1 час назад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4512

      maior-60 1 час назад

      Так Спартак или Локомотив?

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