Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Классон, Вандерсон, Берг выйдут в старте у «Краснодара»; «Ростов» выставит Норманна, Шомуродова и Хашимомто.

    Стали известны составы на игру 6-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом».

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, де Вильена, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Уткин, Кабелла, Ари, Сулейманов, Кутовой.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Байрамян, Еременко, Ионов, Норманн, Хашимото, Шомуродов.

    Запасные: Бабурин, Логашов, Рудаков, Поярков, Смирнов, Глебов, Ковалев, Полоз, Долгов, Тошевски.

    Матч состоится в Краснодаре, начало в 20:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98846
    #2
    zigbert
    78842
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru