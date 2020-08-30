Классон, Вандерсон, Берг выйдут в старте у «Краснодара»; «Ростов» выставит Норманна, Шомуродова и Хашимомто.

Стали известны составы на игру 6-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, де Вильена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Уткин, Кабелла, Ари, Сулейманов, Кутовой.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Байрамян, Еременко, Ионов, Норманн, Хашимото, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Логашов, Рудаков, Поярков, Смирнов, Глебов, Ковалев, Полоз, Долгов, Тошевски.

Матч состоится в Краснодаре, начало в 20:00 по московскому времени.