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    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Арсенал», «Локомотив» и «Зенит» сыграют в воскресенье

    Сегодня, 29 августа, стартует шестой тур чемпионата России.

    В субботу состоятся два матча: «Спартак» примет тульский «Арсенал», а «Химки»«Ротор».

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)

    29 августа, 18:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Ротор (Волгоград)

    29 августа, 20:00 мск

    Уфа – Динамо (Москва)

    30 августа, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    30 августа, 16:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

    30 августа, 18:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Тамбов

    30 августа, 18:00 мск

    Краснодар – Ростов (Ростов -на-Дону)

    30 августа, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Урал (Екатеринбург)

    30 августа, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:00
    Комментарии11
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      Рейтинг: -665

      Аденн 1 час назад

      Машинисты должны изнасиловать бомжиху, им надо реабилитироваться перед болелами .

      0
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      Рейтинг: -30

      Голубая устрица 1 час назад

      Спартаку и Локо удачи! Игрокам всех команд без травм.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7961

      paracetamol 1 час назад

      Спартак (Москва) обыграет Арсенал (Тула) за счет левого пендаля. Можно не смотреть!

      0
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      Рейтинг: +12464

      silver29 2 часа назад

      Сегодня победим 2-0.

      0
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      Рейтинг: -30

      Голубая устрица > silver29 1 час назад

      Ой не зарекайся, лучше не давать никаких прогнозов, а то ещё начудят ченибудь

      0
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      Рейтинг: +12464

      silver29 > Голубая устрица 1 час назад

      Сегодня за роялем Спартак, все будет коки наки !

      0
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      Рейтинг: +1721

      _Marqella_ > silver29 1 час назад

      Тебе не кажется твои заявления слишком уж самоуверенными ???

      0
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      Рейтинг: +13365

      slavutiq70 2 часа назад

      Вопрос почему одним больше дают отдыхать другим меньше,,,,

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      Рейтинг: +41238

      portero 3 часа назад

      посмотрим на свистков, их прессуют, но пока от этого не лучше.
      хотелось бы новые правила по ВАР с требование просмотра одного эпизода, если команда права то сохраняет право просмотра, если нет то утрачивает право до окончания игры...

      0
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      Рейтинг: +8

      БогажКареры 3 часа назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - ?
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - ?
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - ?
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ?
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

      1
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      Рейтинг: +1327

      Sviro 3 часа назад

      Сегодня очередь Спартака выигрывать. Да простит меня Арсенал, Спартаку - удачи!!

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