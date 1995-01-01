⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Арсенал», «Локомотив» и «Зенит» сыграют в воскресенье

Машинисты должны изнасиловать бомжиху, им надо реабилитироваться перед болелами .
Сегодня, 29 августа, стартует шестой тур чемпионата России.
В субботу состоятся два матча: «Спартак» примет тульский «Арсенал», а «Химки» – «Ротор».
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)
29 августа, 18:00 мск
29 августа, 20:00 мск
30 августа, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
30 августа, 16:00 мск
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)
30 августа, 18:00 мск
30 августа, 18:00 мск
Краснодар – Ростов (Ростов -на-Дону)
30 августа, 20:00 мск
30 августа, 20:00 мск