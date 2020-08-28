Главные новости дня. Еськов провалил проверку на полиграфе, Алексей Миранчук перейдет в «Аталанту» за 15 миллионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2020 22:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3902

      морозз 1 час назад

      Сейчас на верхотуре башни Газпрома на Финском заливе... в офисе Миллера, идёт кропотливая работа по обелению бомжа Еськова от доказанных полиграфом фактах коррупции! Победит как всегда Газпром, самая коррупционная народная компания России!

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