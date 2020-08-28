Сейчас на верхотуре башни Газпрома на Финском заливе... в офисе Миллера, идёт кропотливая работа по обелению бомжа Еськова от доказанных полиграфом фактах коррупции! Победит как всегда Газпром, самая коррупционная народная компания России!
«СЭ»: «Локомотив» купит двух игроков в случае продажи Миранчука.
A Bola: ЦСКА согласился заплатить 12 миллионов за Палинью.
Официально: Тиаго Силва перешел в «Челси».
«Локомотив» интересуется защитником «Шахтера» Матвиенко.
ЦСКА намерен расстаться с Бийолом и Бистровичем.
Удаления Скопинцева и Швеца в матчах пятого тура РПЛ признаны ошибочными и отменены.
Журналист Скира: «Аталанта» заплатит за Миранчука 15 миллионов и заключит с ним контракт до 2025 года.
«СЭ»: Еськов не прошел проверку на полиграфе. Ему грозит пожизненное отстранение от судейства.
Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра».
ЦСКА за 12 миллионов купил 22-летнего форварда Эджуке.