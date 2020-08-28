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  • Главные новости дня. Еськов провалил проверку на полиграфе, Алексей Миранчук перейдет в «Аталанту» за 15 миллионов

Главные новости дня. Еськов провалил проверку на полиграфе, Алексей Миранчук перейдет в «Аталанту» за 15 миллионов

28 августа 2020, 22:28
1

«СЭ»: «Локомотив» купит двух игроков в случае продажи Миранчука.

A Bola: ЦСКА согласился заплатить 12 миллионов за Палинью.

Официально: Тиаго Силва перешел в «Челси».

«Локомотив» интересуется защитником «Шахтера» Матвиенко.

ЦСКА намерен расстаться с Бийолом и Бистровичем.

Удаления Скопинцева и Швеца в матчах пятого тура РПЛ признаны ошибочными и отменены.

Журналист Скира: «Аталанта» заплатит за Миранчука 15 миллионов и заключит с ним контракт до 2025 года.

«СЭ»: Еськов не прошел проверку на полиграфе. Ему грозит пожизненное отстранение от судейства.

Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра».

ЦСКА за 12 миллионов купил 22-летнего форварда Эджуке.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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морозз
1598646710
Сейчас на верхотуре башни Газпрома на Финском заливе... в офисе Миллера, идёт кропотливая работа по обелению бомжа Еськова от доказанных полиграфом фактах коррупции! Победит как всегда Газпром, самая коррупционная народная компания России!
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