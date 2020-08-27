Главные новости дня. Соболев уладил конфликт с Дзюбой, «Сити» предложит за Месси 100 миллионов и трех игроков

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ESPN: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

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Арустамян: «Соболев поговорил с Дзюбой. Конфликт исчерпан»

L'Equipe: Погба и Н'Домбеле заразились коронавирусом

«Челси» подписал пятилетний контракт с Малангом Сарром

РПЛ будут транслировать в Бразилии и США

Мяч Роналду «Лиону» признан лучшим в Лиге чемпионов-2019/20

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