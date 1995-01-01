Metaratings: ЦСКА отказался от покупки Карраскаля

Ну это было бы смешно покупать футболиста прошлый клуб которого, где он играл, был дисквалифицирован
Полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля не будет в ЦСКА в это трансферное окно, пишет Metaratings.
Московский клуб отказался от приобретения колумбийца еще несколько недель назад, сделав выбор в пользу Бактиера Зайнутдинова и Чидеры Эджуке. Покупка Карраскаля уже невозможна из-за нового лимита на легионеров в РПЛ (8+17).
Агент Давид де ла Пенья сообщал, что ЦСКА был близок к подписанию Карраскаля, но клубы не могли договориться о сумме трансфера.
Источник: Metaratings
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