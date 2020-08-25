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    Football Espana: «Барселона» созвала экстренное совещание по вопросу ухода Месси

    «Барселона» проведет экстренное совещание после получения факса от Лионеля Месси с сообщением о решении покинуть клуб, пишет Football Espana.

    В соглашении Месси есть пункт, по которому он может расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Клуб же попробует юридически заблокировать расторжение контракта.

    Сообщалось, что на аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».

    • Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».

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    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2183

      Semenycch 10 минут назад

      Интересно, у собственников клуба хватит мозгов для разумного решения?

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