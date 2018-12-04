Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Луценко не сыграет с Венгрией. Ему не успеют сделать визу

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард «Арсенала» Евгений Луценко пропустит матч с Венгрией в Лиге наций.

    «Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата, забивает голы, работает на команду. Нам нужно теперь поближе познакомиться. Хочу заметить, что он будет только на первом матче — в Будапешт не полетит. У него заканчивается загранпаспорт, новую визу ему оформить не успеют. Узнали об этом только недавно. Это и к нему вопрос: нужно эти моменты решать и внимательно отслеживать», – сказал Черчесов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11216

      Garrincha58 20 минут назад

      смех да и только визу не могут сделать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78628
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru