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    Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Бавария» определят победителя

    В главном матче Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». «Бомбардир» в 22:00 по Москве начнет прямую текстовую трансляцию встречи на лиссабонском «Да Луж».

    Для «ПСЖ» это дебютный финал главного еврокубка. Баварцы последний раз брали трофей в 2013 году.

    • Последний раз команды встречались в официальных играх в группе Лиги чемпионов в 2017 году – обменялись домашними победами.
    • Обе команды – чемпионы своих стран.
    • Стоимость состава «ПСЖ» – 801 миллион евро, «Баварии» – 928 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5141

      Viper for CSKA 47 минут назад

      Победы Баварии! Немцы в этом году заслужили взять ЛЧ, как никто другой. Viel Glück, Bayern!

      2
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      Рейтинг: +2277

      Питерский князь 53 минуты назад

      Давай Бавария, рви французскую ш.люху!

      1
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