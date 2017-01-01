РПЛ. «Зенит» примет «Тамбов», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Краснодар» встретится с «Уралом»

Семак хоть бы второй состав на Тамбове опробовал, засидятся молодые на скамье и потеряют нужные качества. 5 замен можно, ну и вышли бы Зюба со товарищи на замену, если что не так пойдет. Нахр резерв иметь, если им не пользоваться!
В субботу, 22 августа, состоятся шесть матчей четвертого тура чемпионата России.
«Урал» в Екатеринбурге встретится с «Краснодаром», «Химки» примут «Ахмат», «Арсенал» в Туле сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Тамбовом», «Ротор» примет «Сочи», а ЦСКА – «Рубин».
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Урал (Екатеринбург) – Краснодар
22 августа, 14:00 мск
22 августа, 16:00 мск
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва)
22 августа, 17:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов
22 августа, 18:00 мск
22 августа, 20:00 мск
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)
22 августа, 20:00 мск
23 августа, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)
23 августа, 19:00 мск