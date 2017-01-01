РПЛ. «Зенит» примет «Тамбов», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Краснодар» встретится с «Уралом»

В субботу, 22 августа, состоятся шесть матчей четвертого тура чемпионата России.

«Урал» в Екатеринбурге встретится с «Краснодаром», «Химки» примут «Ахмат», «Арсенал» в Туле сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Тамбовом», «Ротор» примет «Сочи», а ЦСКА – «Рубин».

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар

22 августа, 14:00 мск

Химки – Ахмат (Грозный)

22 августа, 16:00 мск

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва)

22 августа, 17:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов

22 августа, 18:00 мск

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Ротор (Волгоград) – Сочи

22 августа, 20:00 мск

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

22 августа, 20:00 мск

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Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

23 августа, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

23 августа, 19:00 мск

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