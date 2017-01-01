Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    РПЛ. «Зенит» примет «Тамбов», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Краснодар» встретится с «Уралом»

    В субботу, 22 августа, состоятся шесть матчей четвертого тура чемпионата России.

    «Урал» в Екатеринбурге встретится с «Краснодаром», «Химки» примут «Ахмат», «Арсенал» в Туле сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Тамбовом», «Ротор» примет «Сочи», а ЦСКА«Рубин».

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар

    22 августа, 14:00 мск

    Химки – Ахмат (Грозный)

    22 августа, 16:00 мск

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва)

    22 августа, 17:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов

    22 августа, 18:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ротор (Волгоград) – Сочи

    22 августа, 20:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

    22 августа, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

    23 августа, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

    23 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7786

      paracetamol 28 минут назад

      Семак хоть бы второй состав на Тамбове опробовал, засидятся молодые на скамье и потеряют нужные качества. 5 замен можно, ну и вышли бы Зюба со товарищи на замену, если что не так пойдет. Нахр резерв иметь, если им не пользоваться!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8264

      ilichkadr > paracetamol 11 минут назад

      Серёга тебя услышал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78590
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru