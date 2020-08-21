Главные новости дня. Широкова могут посадить на десять лет, «Спартак» продлил контракт с Игнатовым

73-летний Хиддинк возглавил сборную Кюрасао.

Фукс попрощался с «Интернасьоналом». В ближайшее время бразилец перейдет в ЦСКА.

Газизов – о Кокорине в «Роме»: «Если он захочет, почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были договоренности».

Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство».

«Спартак» интересуется форвардом «Фамаликана» Мартинесом.

A Bola: ЦСКА предложит «Спортингу» за Палинью около 12 миллионов.

«Спартак» объявил о продлении контракта с Игнатовым.

В Греции против Магуайра возбудили уголовное дело.

Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***».

На территории «Ахмат Арены» совершили жертвоприношение в память об Ахмате Кадырове. Говядину отдали сотрудникам стадиона.