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  • Главные новости дня. «Рома» возобновила интерес к Кокорину, Баллаку удалили опухоль возле спинного мозга

Главные новости дня. «Рома» возобновила интерес к Кокорину, Баллаку удалили опухоль возле спинного мозга

20 августа 2020, 23:10
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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slavа0508
1597974011
Не плохо было бы продать Коку,,он явно лишний,,Спартаку нужен хороший нападающий забивной,,,а средних и так хватает,,,
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