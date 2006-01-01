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    Дикань: «Как-то встретил Черчесова, он сказал: «Андрюха, жалко, что ты не был в том настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали»

    Экс-голкипер «Спартака» Андрей Дикань рассказал об отношении к московскому клубу.

    – Четыре сезона в «Спартаке» и ни одного золота. Чего не хватало «красно-белым» для чемпионства?

    – Тяжелый и болезненный вопрос. Сейчас ведь тоже чего-то не хватает команде... Последние два сезона «Спартак» завершал на пятом и седьмом местах. Неприемлемый результат для такого клуба, как «Спартак». Сколько тренеров ни меняли, какие бы футболисты и персонал ни приходили – результата нет. Болельщики страдают и все время спрашивают: «Ну когда «Спартак» заиграет»?

    Хорошо хоть в 2017 году вырвали золото спустя 15 лет без чемпионств. Но стоило забрезжить надежде, а болельщикам немного вздохнуть, как «Спартак» вновь опустился на тот же уровень. Что происходит, честное слово, не знаю.

    Как-то встретил возле своего подъезда Черчесова. Он сказал: «Андрюха, очень жалко, что ты не был в том настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали и на равных играли с «Реалом» и «Интером» в Лиге чемпионов». Видно, что Черчесов очень переживает за судьбу «Спартака».

    – Ваша цитата: «Я уже до конца жизни останусь «спартачом». Когда вы поняли, что пропитались «красно-белым» духом?

    – Наверное, сразу. Право, не знаю, как можно не пропитаться «красно-белым» духом, когда ты окунаешься в эту атмосферу. Куда ни заходишь – база, стадион, болельщики – все красно-белое. Тебя это засасывает. Может, это мои личные ощущения. Но я и немало времени провел в «Спартаке», достаточно, чтобы полюбить эту команду на всю жизнь.

    • Дикань выступал за «Спартак» с 2010 по 2014-й.

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    Источник: dynamo.kiev.ua

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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +11628

      silver29 15 минут назад

      Они в Сокольниках живут в одном подъезде со Станиславом Черчесовым.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14351

      vka1970 17 минут назад

      Тот Спартак для нынешней тусовки был не досягаем.Это факт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6069

      Борат 1 час назад

      дикань тогда не одну пятёру получил себе в раму !
      и ещё неизвестно сколько в раздевалке отхватил от дезувов всяких !
      гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Ужас Бората 1 час назад

      Пора мемуары издавать.

      1
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      Рейтинг: +7138

      alarm 1 час назад

      очень стыдно за хряков!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2466

      NewLife 2 часа назад

      "Как-то встретил возле своего подъезда Черчесова. Он сказал: «Андрюха, очень жалко, что ты не".....зюба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Puddle 2 часа назад

      Дикань был в том настоящем спортаке, где царила дезеувщина

      3
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      Рейтинг: +17858

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      А кто бы тогда был первым номером?... "Космос", ты явно погорячился.

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